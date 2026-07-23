Nuovi sistemi di matchmaking "ispirati ai giochi classici" arriveranno in Call of Duty: Black Ops 7 e nella beta di Modern Warfare 4

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Uno degli argomenti più accesi ed esplosivi nel mondo di Call of Duty è come funziona fondamentalmente il sistema di matchmaking. Per anni è stato utilizzato un sistema di matchmaking basato sull'abilità (SBMM), che spesso frustra enormemente i fan, poiché ogni gioco multiplayer diventa incredibilmente impegnativo e non c'è mai una varietà tra partite difficili, facili e di media difficoltà. Questo perché le lobby si formano in base a come un giocatore si comporta nelle partite multiplayer, il che in teoria ha senso, ma in pratica fa sì che ogni singola partita non classificata sembri una partita classificata o competitiva tesa e ad alto rischio.

È per questo motivo che i fan si sono fatti sentire e hanno fatto campagna per anni per la rimozione dello SBMM. Ci sono state occasioni in cui Activision ha flirtato con l'idea, ma sembra che si stiano avvicinando mosse più significative per introdurre un sistema alternativo.

Dopo il porting di Black Ops 1 e 2 su PlayStation 5, il creatore di Call of Duty ha notato che i fan stanno apprezzando il suo sistema di matchmaking più "classico ", motivo per cui presto introdurrà qualcosa di simile nella Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 7 e nei weekend beta di Call of Duty: Modern Warfare 4.

Questo è considerato un "nuovo sistema di matchmaking ispirato a quei giochi classici" e, sebbene non sia chiaro come queste playlist "Open ", come vengono chiamate, differiranno dal vero sistema di matchmaking 'classico' usato nei vecchi giochi CoD, molti sembrano incuriositi dall'idea.

In poche parole, i fan dovranno semplicemente provare la nuova modalità e vedere come si comporta prima di decidere se questo debba essere il futuro del matchmaking di Call of Duty o meno.