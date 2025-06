Nuovissimo Borderlands 4 gameplay con una missione vault e una battaglia contro un boss con Vex la sirena

HQ

2K Games e Gearbox stanno dandoBorderlands 4 il tocco finale. Proprio alla fine dell'estate potremo giocare alla nuova avventura sul pianeta Kairos su PS5, Xbox Series X/S e PC e Nintendo Switch 2 in un secondo momento. Mercoledì scorso, vi abbiamo parlato delle nostre impressioni hands-on con il gioco, specificamente incentrate sull'esplorazione del nuovo mondo senza soluzione di continuità.

Oggi possiamo mostrarvi qualcos'altro del gioco: un file più avanzato, che vi mostra molta azione in una missione Vault e infine un combattimento con un boss. In questo gameplay, abbiamo giocato nei panni della nuova sirena, Vex, mostrando la sua trasformazione e le sue abilità combattendo i round dei nemici. Infine, il capo si concentra su una delle innovazioni, un rampino: dovevamo usarlo per aggrapparci al soffitto, perché il pavimento era pericoloso.

Questo movimento sarà utile non solo per esplorare più agilmente le mappe più grandi e verticali, ma anche per il combattimento, come si vede in questo pezzo di Borderlands 4 gameplay. Gearbox spera che questa sia una delle caratteristiche chiave per rendere Borderlands 4 più speciali, come ci hanno detto in un'intervista.