Nuovo aggiornamento per Flight Simulator 2024 migliora i parchi nazionali americani

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Se ami guardare il paesaggio sottostante e pilotare vari aerei su paesaggi splendidi, apprezzerai l'ultimo aggiornamento. Microsoft ne ha annunciato una nuova per Flight Simulator 2024. Si chiama World Update 22: US National Parks, ed è previsto che uscirà il 4 luglio, una data importante ogni anno in cui si celebra il Giorno dell'Indipendenza. È appropriato, dato che sono in arrivo importanti miglioramenti in varie parti degli Stati Uniti.

Puoi vedere quali sedi sono incluse e cosa contiene il pacco qui. Inoltre, abbiamo appreso che le National Championship Air Races si terranno nell'autunno del 2026, con competizioni aeree con aerei. Flight Simulator 2024 è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. L'aggiornamento sarà disponibile per il download gratuito il 4 luglio 2026.

Proverai l'aggiornamento e qual è il tuo aereo preferito nel gioco?

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