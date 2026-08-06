Nuovo colpo di scena nella corsa per Rodri Hernández, che ora deve scegliere tra Barça o Real Madrid

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Il futuro di Rodri Hernández ha preso una piega di svolta, poiché secondo diverse fonti, riportato per la prima volta da The Athletic, il FC Barcelona è entrato in corsa per il centrocampista spagnolo, il Pallone d'Oro e l'ultimo Mondiale con la Spagna, che è desiderosa di lasciare il Manchester City quest'estate, prima dell'ultimo anno di contratto.

Inizialmente sembrava che il Real Madrid fosse l'unica squadra interessata al giocatore, ma nelle ultime ore anche il FC Barcelona ha contattato il giocatore, offrendo la possibilità di unirsi alla squadra. Secondo The Athletic, il progetto del Barcellona è considerato attraente per Rodri in base al suo adattamento al loro stile calcistico e al suo ritorno in diversi membri della nazionale spagnola: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres e Lamine Yamal.

Il Real Madrid, che aveva passato mesi a rifiutarsi a malincuore di ingaggiare Rodri, ha cambiato idea nelle ultime settimane e, secondo i rapporti, rimane in corsa. Con entrambe le squadre disposte a pagare il prezzo richiesto dal Manchester City, la decisione ora spetta al giocatore.

Entrambe le squadre dovrebbero vendere giocatori se Rodri si unisse a una delle due, e ora sembra certo che il centrocampista spagnolo non continuerà al Manchester City... La domanda ora è: dove andrà?