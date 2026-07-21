Nuovo gioco di skateboarding Skatesterre presentato prima dell'uscita del prossimo mese

I giochi di skateboard tendono ad arrivare a ondate, e in questo momento sembra che siamo in un periodo in cui sono più popolari di quanto non siano stati da molto tempo. Negli ultimi anni sono stati pubblicati titoli come Session, Skater XL e Helskate, e ancora l'anno scorso sono usciti Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 e Skate Story. Inoltre, abbiamo anche l'ambizioso Skate in Early Access, e ora possiamo aggiungere un altro gioco alla lista.

Questa volta, si tratta di Skatesterre, un gioco basato sulla star olandese dello skateboard Sterre "Surfsterre" Meijer, che è diventata rapidamente incredibilmente popolare sui social media con oltre tre milioni di follower su Instagram.

Viene descritto come "un gioco arcade di skateboarding frenetico ispirato all'età d'oro dei titoli classici di skate." Anche se possiamo sicuramente capire perché un gioco di skateboard sia basato su uno skater popolare (è già stato un successo con un tipo di nome Tony), a prima vista sembra che le animazioni potrebbero aver bisogno di un po' più di rifinitura.

Guarda il primo trailer qui sotto in vista dell'uscita del 13 agosto su PC, PlayStation, Switch 2 e Xbox Series S/X.