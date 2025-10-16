Nuovo Gioco+, una collaborazione con PUBG e difficoltà Incubo promesse per Dying Light: The Beast

HQ

Dopo il suo lancio circa un mese fa, Dying Light: The Beast ha riscosso un buon successo. Il gioco è stato accolto bene dalla critica e ha anche raggiunto rapidamente il traguardo del milione di copie vendute, e questo è solo l'inizio anche per il titolo.

Lo sviluppatore Techland ha condiviso una tabella di marcia per il gioco che si estende per le prossime 11 settimane. Perché 11 settimane, vi chiederete? Questo ci porterà fondamentalmente nella prima settimana completa del nuovo anno, dal 16 ottobre fino al 7 gennaio per l'esattezza.

Allora, cosa c'è in serbo? Le grandi aggiunte degne di nota sono una modalità New Game+ e una difficoltà ancora più difficile chiamata Nightmare. Ci saranno anche Legend Levels da affrontare, una collaborazione PUBG Mobile da sperimentare, supporto Ray-Tracing su PC, nuove animazioni per l'esecuzione delle armi, miglioramenti visivi e della qualità della vita e altro ancora.

Ci sarà anche una serie di sfide guidate dalla comunità considerate come Call of the Beast, e per quanto riguarda ciò che è in serbo qui, un comunicato stampa spiega quanto segue.

"Nel corso della campagna, i giocatori di tutto il mondo affronteranno obiettivi settimanali che celebrano il lavoro di squadra, la perseveranza e il potere della community di Dying Light. Ogni sfida offre ricompense esclusive che appaiono direttamente nel forziere di gioco dei partecipanti una volta raggiunti gli obiettivi. Dalle nuove armi alle skin uniche per le auto, ogni settimana porta nuove sorprese e motivi per celebrare il successo collettivo della community. Per ottenere le ricompense settimanali, i giocatori dovranno contribuire all'obiettivo di quella settimana.

"Rimanere insieme alla community per completare almeno 17 dei 22 obiettivi sbloccherà una ricompensa leggendaria segreta, che i giocatori riceveranno alla fine dell'evento. Inoltre, se la community completa 20 obiettivi, tutti coloro che hanno partecipato ad almeno una sfida riceveranno tutte le ricompense, indipendentemente da quando hanno iniziato a prendere parte a Call of the Beast!"

Dai un'occhiata alla roadmap per Dying Light: The Beast qui sotto.