Nuovo studio: I divieti sui cellulari non hanno migliorato i risultati scolastici negli Stati Uniti

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Nel corso degli anni, molte persone si sono lamentate che tutti i bambini hanno telefoni cellulari a scuola, una situazione sospettata di portare a vari tipi di uso improprio e di ridurre la concentrazione degli studenti. Questo ha spinto diversi stati americani a introdurre divieti di telefoni cellulari a scuola, ma ora che i risultati vengono esaminati, i divieti non hanno avuto l'effetto desiderato sulle prestazioni degli studenti.

Il National Bureau of Economic Research ha condotto lo studio, che mostra che solo il 13% degli studenti ora usa il cellulare nelle classi, in calo rispetto al 61% prima dei divieti. Nonostante ciò, il New York Times osserva che la frequenza non è migliorata in alcun modo e che gli effetti sul rendimento accademico sono stati trascurabili.

Tuttavia, ciò non significa che la misura sia stata inefficace, poiché gli studenti riportano un aumento del benessere e gli insegnanti dichiarano anche di essere positivi riguardo al cambiamento.