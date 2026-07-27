Nuovo terremoto 5.5 registrato in Cile

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Un altro seismo estivo è registrato come il Centro Sismologico Mediterraneo Europeo ha appena riportato un terremoto di 5,5 che ha colpito Antofagasta, in Cile, secondo Reuters. L'EMSC afferma inoltre che il terremoto è avvenuto a 93 km di profondità.

Al momento della stesura non sono stati segnalati danni personali o materiali, ma la notizia è in arrivo in questo momento.

Il nuovo sismo segue altri recenti movimenti terrestri di questa estate, come la magnitudo 5,0 della Cina nello Yunnan, 6,5 in Papua Nuova Guinea o i devastanti terremoti di 7,5 in Venezuela.