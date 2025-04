Nvidia annuncia la linea di GPU RTX 5060

HQ

Si è parlato molto delle schede grafiche diRTX 5000 Series Nvidia, poiché le loro prestazioni sono state così così, mentre i loro prezzi sono stati estremi. I consumatori hanno chiesto a gran voce modelli a prezzi più accessibili, e questo è ciò che stiamo ottenendo, anche se a un livello di prestazioni molto più basso.

La linea RTX 5060 è stata annunciata, rivelata e persino lanciata in parte. Ci saranno due varianti (una con diverse opzioni di memoria), tra cui la RTX 5060 di base e anche la RTX 5060 Ti leggermente più avanzata. Quest'ultimo è disponibile da oggi, a due fasce di prezzo a seconda dell'opzione di memoria selezionata, e l'edizione base non sarà disponibile fino a una data indeterminata a maggio. Per quanto riguarda il prezzo, è il seguente:



RTX 5060 - $ 299



RTX 5060 Ti 8 GB - $ 379



RTX 5060 Ti 16 GB - $ 429



Poiché queste schede sono basate sull'architettura Blackwell, offrono l'accesso a DLSS 4, Multi Frame Generation, Ray-Reconstruction, Super Resolution e alle altre nuove soluzioni di rendering e upscaling potenziate dall'intelligenza artificiale presenti nelle versioni 70, 80 e 90 molto più potenti e costose di RTX 5000 Series.

Nvidia sostiene che questo consentirà il doppio del frame rate del 4060 e anche a una latenza inferiore, il tutto essendo in grado di eseguire molti dei giochi più recenti e più impegnativi con impostazioni grafiche al massimo e a oltre 100 fps. Il frame rate e la risoluzione nativi che le schede possono offrire non sono menzionati, poiché queste prestazioni tengono conto dei vari software di intelligenza artificiale che le schede possono utilizzare.

Per quanto riguarda le specifiche aggiuntive, ci è stato detto che sia il modello 5060 che il modello 5060 Ti utilizzano 5th Gen Tensor Cores, 4th Gen RT Cores, utilizzano un processore AMP, supportano 9th Gen codificatori NV, 6th Gen decoder NV, Gen 5 PCIe Express e fino a connessioni DisplayPort 2.1b. Di seguito puoi vedere le specifiche complete e il confronto con le precedenti 60 GPU.

Infine, ci viene detto che a maggio arriveranno anche i laptop alimentati da RTX 5060, con questi prezzi al dettaglio a partire da $ 1,099.