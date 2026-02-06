Nvidia avrebbe ritardato la serie RTX 60 e cancellato le schede RTX 50 Super

HQ

Sembra che le schede consumer di Nvidia non torneranno per un po', poiché la carenza di DRAM continua a affliggere l'industria delle GPU. Da quando abbiamo sentito parlare per la prima volta della carenza di RAM diffusa in tutto il mondo, ci siamo resi conto che questo avrebbe avuto un impatto maggiore sul mondo della tecnologia. Ora assistiamo a un importante effetto collaterale, poiché sembra che Nvidia stia per ritardare la sua prossima generazione di GPU RTX e non lancierà la famosa serie Super dei suoi ultimi modelli.

Questo proviene da The Information (tramite Wccftech), che riporta che non ci sono piani per Nvidia di lanciare una nuova gamma di GPU quest'anno e che ridurrà drasticamente la produzione di schede di nuova generazione.

Forse è meglio non fare upgrade per ora. Se vuoi sapere se c'è una luce in fondo al tunnel, sembra che nemmeno Nvidia ne sia ancora sicura. Le sue nuove schede della serie Rubin 60 erano previste per il rilascio alla fine del 2027, ma ora sembrano essere state rimandate a causa di problemi continui con il mercato delle DRAM.

Sembra che Nvidia si stia allontanando dai prodotti di consumo, almeno per il momento, in perseguita di obiettivi più ampi per l'IA. Non si sa se questo ripagherà a lungo termine, ma al momento i giocatori PC stanno sicuramente sentendo gli effetti della carenza di memoria.