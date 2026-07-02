Nvidia collabora per proporre l'energia nucleare come alternativa al raffreddamento ad acqua per i data center AI

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Come riportato la scorsa settimana, l'ONU vuole che le principali aziende di IA rendano pubbliche l'intero impatto sull'acqua, sul carbonio e sull'uso del suolo dei loro data center che consumano pesantemente. Ora Nvidia, insieme a Valar Atomics, sta proponendo l'energia nucleare come un modo per ridurre l'impronta ambientale dei data center di IA, secondo Reuters.

La start-up ha dimostrato il suo microreattore che alimenta l'architettura del chip AI Blackwell di Nvidia nello Utah. Sostengono che sia la prima volta che un piccolo reattore nucleare alimenta un data center.



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Il progetto si concentra fortemente sulla conservazione dell'acqua, poiché il vecchio metodo di raffreddamento a liquido è una delle maggiori preoccupazioni in termini di impatto ambientale. Nvidia afferma che il suo design a circuito chiuso potrebbe ridurre l'acqua di raffreddamento dell'impianto "da circa 2,6 milioni di galloni per megawatt all'anno a quasi zero". Valar aggiunge che il suo reattore ad alta temperatura utilizza elio invece che acqua per lo stesso scopo.

L'annuncio della partnership arriva in un contesto di crescente reazione negativa contro la domanda di energia e acqua di questi data center. Le aziende statunitensi cercano centrali elettriche private "dietro il metro", inclusi reattori a gas e nucleari emergenti. Nel frattempo, l'amministrazione Trump spinge per espandere il dispiegamento nucleare e accelerare i piccoli progetti di reattori.