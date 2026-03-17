Nvidia definisce DLSS 5 un "momento GPT" ma su internet lo definisce uno scherzo

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Lunedì sera, Nvidia ha presentato la sua nuova tecnologia DLSS 5, con l'inclusione di un'IA per migliorare la grafica, in particolare i dettagli facciali, attirando la maggior parte dell'attenzione - uno sviluppo che l'azienda ritiene il prossimo grande passo avanti nel mondo del gaming. Per illustrare questo, è stato pubblicato anche un breve video che mostra come i giochi possano essere migliorati con questa tecnologia, che potete guardare qui sotto.

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Il fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang, commenta quello che ritiene un enorme salto in avanti:

"Venticinque anni dopo che NVIDIA ha inventato lo shader programmabile, stiamo reinventando ancora una volta la grafica computerizzata. DLSS 5 è il momento GPT per la grafica — che fonde rendering artigianale con un'IA generativa per offrire un salto drammatico nel realismo visivo preservando al contempo il controllo di cui gli artisti hanno bisogno per l'espressione creativa.

La grafica computerizzata prende vita, e ora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fuso grafica 3D controllabile, la verità fondamentale dei mondi virtuali, i dati strutturati dei mondi virtuali e i mondi generati. Abbiamo combinato grafica 3D con IA generativa e calcolo probabilistico.

Uno è completamente predittivo, l'altro è probabilistico ma altamente realistico. Il contenuto è bello e anche controllabile. Questo concetto di fusione di informazioni strutturate e IA generativa si ripeterà in un settore dopo l'altro. I dati strutturati sono la base di un'IA affidabile."

Anche se la tecnologia è indubbiamente impressionante, sarebbe un'esagerazione dire che internet ne è rimasto colpito. Al contrario, le critiche sono state enormi. I volti "migliorati" di Nvidia raramente somigliano a ciò che lo sviluppatore del gioco aveva originariamente immaginato, e purtroppo somigliano molto all'IA solitamente deludente e poco fantasiosa che si ottiene quando si chiede a Grok o ChatGPT di migliorare una foto o renderizzare una persona bellissima.

Abbiamo scorreto innumerevoli post nelle sezioni commenti e sui social media e possiamo testimoniare che praticamente tutti coloro che si sono preso il tempo di commentare sono completamente negativi riguardo a ciò che considerano una sciocchezza automatica dell'IA.

Ecco una selezione da Resetera e YouTube:



"Ora il tuo gioco può sembrare un'immagine generata dall'IA, wow"



"Non può essere una battuta del pesce d'aprile"



"Siamo morti nel 2020 e siamo all'inferno adesso"



"Sembra che cambi completamente ciò che gli sviluppatori avevano progettato originariamente. più che strano."



"La mia prima impressione è la stessa dei commenti... almeno per i volti sembra che abbiano sovrapposto un filtro di bellezza AI."



"Sembra che siano filtri Snapchat."



"Perché improvvisamente indossa il rossetto?!? Ma che diavolo."



"È assolutamente orribile"



"Questo è semplicemente cambiare l'arte e il design dei personaggi con qualcosa che assomigli a un filtro di "abbellimento" dell'IA. Sembra davvero terribile."



Cosa ne pensi tu della tecnologia?