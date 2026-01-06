Nvidia dimostra un vero e proprio utile AI advisor

HQ

Il CES 2026 è stato anche un luogo per dimostrare che l'IA generativa, se usata correttamente, può essere effettivamente vantaggiosa sia per i giocatori che per gli sviluppatori.

Questo è stato fatto rivelando che Creative Assembly, forse riconoscendo che i loro giochi possono essere un po' opprimente per i nuovi giocatori, sta sperimentando un "dynamic AI Advisor", che è un testo tecnologico per un'IA generativa addestrata usando solo un dataset interno molto selezionato e che gira direttamente sulla GPU.

In questo modo l'IA ha pieno accesso all'intero sistema ed è in grado di fornire al giocatore consigli utili e attuali, basati sul database utilizzato per il gioco, con un contesto chiaro e personalizzabile per adattarsi al giocatore.

Creative Assembly intende fare ulteriori ricerche su tali sistemi, testando e raccogliendo feedback dei giocatori, con l'obiettivo di evolvere in personaggi che possano reagire e agire in base al tuo gameplay reale a un livello molto più profondo. Questo potrebbe anche indicare che Total War: Warhammer 40K potrebbe eliminare il consigliere standard abituale del gioco e avere uno nuovo alimentato dall'IA che può monitorare e consigliare il tuo gameplay reale, invece di limitarsi a dare consigli prestabiliti, che siano rilevanti o meno.

Questo potrebbe anche aprire la strada a un uso più intelligente dell'IA per migliorare l'esperienza del giocatore evitando migliaia di ore di programmazione.

