Nvidia diventa la prima azienda al mondo a raggiungere un valore di 4 trilioni di dollari

HQ

Potrebbe sembrare una notizia più adatta a un media finanziario, ma il suo impatto sul mondo della tecnologia la rende difficile da schivare. Nvidia ha raggiunto oggi i 4 trilioni di dollari di prezzo delle azioni, diventando la prima azienda a farlo e ampliando il suo vantaggio come azienda di maggior valore al mondo.

I suoi principali concorrenti e inseguitori, Apple e Microsoft, sono ancora scambiati a circa $ 3 trilioni (non male, a nostro avviso). Nvidia ha raggiunto questo traguardo consolidando i suoi investimenti nell'intelligenza artificiale, dove continua a essere all'avanguardia. Secondo i dati in tempo reale del NASDAQ, le azioni Nvidia sono attualmente scambiate a $ 162,83 ciascuna. Un aumento di valore dall'inizio del 2025 del 20%.

Per darvi un'idea dell'ascesa fulminea di Nvidia sui mercati, l'azienda ha raggiunto la soglia dei due miliardi nel febbraio 2024 e al 10 luglio 2025 ha raddoppiato tale valore.

Pensi che l'egemonia di Nvidia continuerà a essere sostenuta nell'intelligenza artificiale, o ne approfitterà per spostarsi in altre divisioni di sviluppo interne come hardware e componenti per computer?