Nvidia diventa la prima azienda al mondo con un fatturato di 5 trilioni di dollari

L'ascesa esplosiva di Nvidia tra le aziende più grandi e valutate del mondo continua, e questa volta ha superato una soglia monumentale prima di qualsiasi altra.

Come riporta la CNN, la società è la prima in assoluto ad essere valutata a $ 5 trilioni. Questo dopo che i prezzi delle azioni della società sono aumentati del 3% mercoledì mattina, e questo segna un aumento di quasi il 50% solo nel 2025.

Questo aumento specifico deriva dai colloqui sull'accordo commerciale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, che potrebbero finire per aprire il mercato cinese ai chip AI di fascia alta di Nvidia.

Sebbene i prodotti e i servizi di consumo di Nvidia rimangano popolari, sono di gran lunga i chip per data center che li hanno collocati ai vertici, soprattutto perché gli investitori sono disposti a fare grandi investimenti con società di intelligenza artificiale, di cui Nvidia è vista come un attore chiave nella costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale.

Ma, come ipotizza anche la CNN, "il ritorno sugli investimenti nell'IA ha sollevato preoccupazioni sul fatto che il mercato dell'IA possa essere una bolla in attesa di scoppiare".