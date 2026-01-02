Nvidia e AMD prevedono un aumento significativo dei prezzi delle GPU a partire da questo mese

HQ

Qualcuno non penserà ai poveri costruttori di PC? Scherzi a parte, i consumatori di gaming su PC sono stati un po' colpiti ultimamente a causa della carenza globale di memoria causata dalle enormi espansioni del settore dell'IA. Il prezzo della RAM consumer è aumentato vertiginosamente, e ora sembra che i costi delle GPU si moltiplicheranno.

Come riportato dall'emittente coreana Newsis, si prevede che a partire da questo mese AMD aumenterà i prezzi delle GPU su tutti i fronti, con Nvidia che seguirà l'altezza a febbraio. È inoltre stato riportato che ogni mese successivo i prezzi delle GPU aumenteranno, influenzando sia i prodotti consumer sia quelli utilizzati nei data center e nei servizi di IA.

"La proporzione media di memoria nel costo complessivo di produzione della GPU ha recentemente superato l'80%", ha detto una fonte a Newsis. Questi costi rendono difficile la produzione delle GPU e il loro mantenimento dei prezzi attuali, anche se i consumatori già trovano il costo della scheda grafica più recente e avanzata un grande impatto sul loro portafoglio.

Online gli effetti si stanno vedendo proprio ora, dato che le GPU Nvidia RTX 5090 vengono avvicinate a prezzi vicini ai 4000 dollari (tramite Wccftech), e si prevede che questi costi aumenteranno ulteriormente. Anche se non spenderai i soldi necessari per un enorme upgrade, probabilmente spenderai comunque più del prezzo di listino per una nuova GPU presto.