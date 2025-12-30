Nvidia pone fine al cloud gaming illimitato con GeForce Now

HQ

GeForce Now è da tempo promosso come un modo semplice per giocare a giochi più pesanti su PC, senza dover possedere un costoso computer mostruoso. Ma ora Nvidia inizierà a limitare il cloud gaming per gli abbonati. Il limite introdotto per i nuovi abbonati lo scorso anno si applicherà a tutti a partire dal 1° gennaio. Sì, tranne per chi ha la "Founders Edition" non più disponibile.

C'è un limite rigoroso di 100 ore di gioco al mese, indipendentemente dal fatto che tu paghi per Performance o Ultimate. Quando le ore finiscono, devi tirare fuori il portafoglio. I membri Performance possono acquistare 15 ore extra per circa £3, mentre gli utenti Ultimate devono pagare £6 per lo stesso tempo.

È un eufemismo, un eufemismo. L'unica cosa positiva è che Nvidia permetterà di trasferire fino a 15 ore salvate (inutilizzate) al mese successivo. Ma altrimenti, la festa è finita e il contatore continua.