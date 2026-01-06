Nvidia porta la Frame Generation a 6x

HQ

Nvidia ha annunciato un aggiornamento da DLSS 4.0 a 4.5. E sebbene la parte dell'upscaling sia interessante di per sé, include anche un nuovo modello per la Frame Generation, il 2. modello Transformer che aggiorna il sistema 4X esistente a 6X, il che significa che per ogni frame renderizzato normalmente, le schede Nvidia RTX della serie 50 possono generare 5 frame aggiuntivi.

Il nuovo sistema aggiornato uscirà questa primavera ed è stato addestrato su un dataset molto più ampio rispetto all'attuale sistema, migliorando la qualità dell'immagine e la nitidezza del movimento secondo Nvidia.

Poiché DLSS 4.5 Super Resolution utilizza modelli basati su IA più potenti, la compressione dei dati non è più necessaria, unita ai cambiamenti nel modo in cui vengono effettuati i calcoli, ottenendo quella che Nvidia definisce "accuratezza fisica".

La notizia più importante per chi non possiede un sistema ultra-high-end è l'introduzione della Dynamic Multi Frame Generation. Come suggerisce il nome, varia tra quanto di Multi Frame Generation viene utilizzato per garantire che il frame rate, la risposta del sistema e la qualità dell'immagine siano sempre bilanciati, mettendo anche meno carico sul sistema che blocca il refresh rate del monitor o un numero scelto manualmente. Questo è completamente retrocompatibile e dovrebbe essere particolarmente visibile in quei giochi dove il frame rate cambia molto a seconda dell'intensità di gioco.

Anche l'app Nvidia riceverà un aggiornamento, con un aggiornamento beta già disponibile e un rilascio completo la prossima settimana.

Nvidia