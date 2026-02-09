Nvidia potrebbe avere un sostituto per le schede RTX 50 Super, ma difficilmente piacerà ai giocatori

HQ

Come abbiamo riportato la scorsa settimana, sembra che se speravi che Nvidia rilasciasse le RTX 50 Super GPU quest'anno, non dovresti trattenere il respiro. Non solo la produzione di queste schede non avverrà a quanto pare, ma sembra che anche la prossima generazione di GPU Nvidia sia stata in ritardo.

Tuttavia, c'è un piano per estendere forse la serie RTX 50 ancora per un breve periodo. Secondo l'outlet francese Overclocking.com (tramite Wccftech), Nvidia sta pianificando il rilascio di un nuovo modello di GPU che potrebbe sostituire la 5090 di punta. La produzione di questa scheda sarebbe già iniziata e, sebbene si dica che non sia collegata alla serie Super, potrebbe offrire agli utenti un upgrade rispetto alle vecchie GPU della serie 50.

Non ci sono specifiche per la nuova carta, ma potrebbe uscire nel terzo trimestre di quest'anno. Questo difficilmente impressionerà i giocatori, dato che una 5090 più potente sarà solo altrettanto fuori dalla fascia di prezzo media di una normale 5090. Anche se è possibile che almeno questo offra ad alcuni giocatori di fascia alta la possibilità di ottenere un grande upgrade prima che i riferiti tagli nella produzione rendano l'acquisto di una nuova GPU un incubo.