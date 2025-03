Nvidia presenta i supercomputer desktop basati sull'intelligenza artificiale

HQ

Nvidia ha annunciato quella che sembra essere la prossima generazione di tecnologia per PC e desktop come parte del GPU Technical Conference. Il titano della tecnologia ha alzato il sipario su un nuovo gadget noto come DGX, che è un supercomputer desktop personale basato sull'intelligenza artificiale che utilizza la piattaforma Grace Blackwell per fornire un luogo in cui sviluppatori, studenti, ricercatori, data scientist e altri possono giocare con modelli sempre più grandi senza essere ingombrati o limitati dall'attuale tecnologia dei PC.

Esistono due varianti di questo sistema, note come DGX Spark e DGX Station, e mentre in precedenza entrambi erano disponibili solo per i data center, ora stanno arrivando ai consumatori, con la tecnologia aperta ad Asus, Dell, HP e altri.

Il CEO e fondatore di Nvidia, Jensen Huang, ha parlato di questa tecnologia durante il keynote GTC di Nvidia, dove ha affermato: "L'intelligenza artificiale ha trasformato ogni livello dello stack di calcolo. È ovvio che emergerà una nuova classe di computer, progettati per gli sviluppatori nativi dell'intelligenza artificiale e per eseguire applicazioni native dell'intelligenza artificiale. Con questi nuovi computer IA personali DGX, l'IA può estendersi dai servizi cloud alle applicazioni desktop ed edge".

DGX Spark è la versione più piccola che utilizza un GB10 Grace Blackwell Superchip, una GPU Blackwell con supporto di quinta generazione Tensor Cores e FP4, che insieme consente fino a 1.000 trilioni di operazioni al secondo. Il DGX Station espande questo valore a GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip e la stessa GPU, tranne che ora anche con 784 GB di memoria per consentire una velocità di rete fino a 800 GB/s.

Annuncio pubblicitario:

Al momento puoi prenotare un'unità DGX Spark, ma DGX Station unità non saranno disponibili fino alla fine di quest'anno. I prezzi non sono ancora menzionati.