Nvidia prevede il terzo aumento dei prezzi dell'anno, con i costi delle schede grafiche destinati a crescere del 30%

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Con l'esplosione del costo della RAM in tutto il mondo, i produttori di componenti tecnologici e le aziende di hardware per gaming sono spinti ad aumentare i prezzi o a subire una perdita. Nvidia, il principale produttore mondiale di schede grafiche e uno dei principali attori nella corsa all'IA, sta nuovamente aumentando il prezzo delle sue GPU.

Come riportato dall'Economic Daily News di Taiwan (tramite Insider Gaming), Nvidia sta aumentando i prezzi delle schede grafiche dal 20% al 30%, segnando il terzo aumento di prezzo quest'anno. L'ultima volta che il prezzo delle GPU Nvidia è stato aumentato, ha colpito solo il modello 5090, ma ora si prevede che l'intera gamma GeForce stia aumentando di costo.

Le persone possono aspettarsi aumenti di prezzo anche da altri produttori di GPU, come ASUS, Gigabyte e altri. Al momento della stesura, Nvidia non ha ancora annunciato ufficialmente questa notizia, ma considerando che stiamo ancora vedendo aumenti di prezzo nel settore tecnologico, non ci sorprenderebbe. Man mano che la domanda dell'IA continua a far aumentare i prezzi della tecnologia, molti giocatori PC si trovano ad affrontare la prospettiva di non poter aggiornare le proprie specifiche nel prossimo futuro, a meno che non vogliano spendere migliaia.