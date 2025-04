NVidia rivela i dettagli del DLSS con intelligenza artificiale su Switch 2 per raggiungere il 4K prima della stessa Nintendo Si dice che Switch 2 abbia prestazioni grafiche 10 volte superiori a quelle del suo predecessore.

HQ Nintendo Switch 2 è già qualcosa di tangibile e vicino nel tempo, visto che ieri sono stati rivelati molti dettagli, alcune specifiche tecniche, la data di uscita (5 giugno) e il prezzo. Ma una cosa che Nintendo ha trattenuto (oltre a mostrarci un nuovo Mario 3D) sono stati i dettagli sul chip Nvidia che alimenterà la console e ciò che fa sì che l'hardware raggiunga una risoluzione grafica 4K e una velocità di 120 fps. Ebbene, sembra che il produttore del processore, Nvidia, abbia battuto Nintendo sul tempo pubblicando che Nintendo Switch 2 utilizza una GPU Nvidia con core RT e Tensor che sfruttano il ridimensionamento dell'intelligenza artificiale. I core RT consentono luci, ombre e riflessi realistici, mentre i core Tensor alimentano funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come il Deep Learning Super Sampling (DLSS). Sono anche ciò che regolerà il tracciamento del volto, la regolazione del volume del microfono e la rimozione dello sfondo nella chat video quando si utilizza la funzione GameChat. Infine, la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) utilizza Nvidia G-SYNC nella modalità portatile della console, con la quale è possibile raggiungere 120 fps sullo schermo. Per darvi un'idea, il gameplay di Mario Kart World che potete vedere qui sotto e che abbiamo registrato questa mattina è limitato a 100 fps, quindi aspettatevi ancora più fluidità nei titoli futuri. Cosa ne pensi di queste nuove aggiunte tecniche a Nintendo Switch 2? HQ