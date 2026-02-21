Nvidia sta sviluppando molti strumenti di intelligenza artificiale, ma riusciranno a rivoluzionare i giochi nel modo in cui vuole loro?

HQ

Sia al CES di Las Vegas che recentemente a un evento europeo a Londra, abbiamo avuto l'opportunità di fermarci allo showcase di Nvidia, dove avevano molte tecnologie interessanti esposte. Alcune cose, come il Nvidia DGC Spark, forse erano un po' fuori dal nostro budget e più orientate al luogo di lavoro per essere di vero interesse, ma come si aspetterebbe i giocatori PC, c'era molto che li impressionava. Che tu sia entusiasta o deluso dall'attenzione all'IA di Nvidia, è molto ciò che ruota attorno al futuro dell'azienda, e questo vale per gran parte dei suoi prossimi software e hardware per il gaming.

Ciò che probabilmente influenzerà la maggior parte degli utenti Nvidia è l'arrivo di DLSS 4.5. Utilizzando un modello di trasformatore di seconda generazione, questo può migliorare molto la nostra grafica di gioco, dalla generazione di fotogrammi all'illuminazione e ai dettagli notevolmente migliorati. Nelle demo che abbiamo visto, era abbastanza chiaro vedere alcuni dei miglioramenti di illuminazione in un titolo come Black Myth: Wukong, per esempio, e si capisce subito come questo influenzerà chi ama fare splendidi screenshot, per esempio. Rimuove i neri schiacciati, comprende meglio come dovrebbero funzionare i colori e elimina tracce e sbavature negli oggetti lontani.

È bello vederlo in azione, ed è bello che Nvidia abbia pubblicato questo aggiornamento dalla serie 20 in poi, ma non è l'unico fulcro di DLSS 4.5. Il nuovo DLSS migliorato permette anche fino a 6x la generazione di fotogrammi, ma questa tecnologia è disponibile solo sulle GPU della serie 50 perché è molto impegnativa. Ancora una volta, nella demo abbiamo visto che sembrava che ci fossero molti fotogrammi, ma con entrambi questi aggiornamenti è difficile capire quanto miglioramento noterai giocando, con tutte le cose che possono succedere in un RPG open-world come The Outer Worlds 2.

Dove potresti riuscire a sfruttare tutti quei fotogrammi extra è su un display Nvidia G-Sync Pulsar. Nvidia non è un'azienda di monitor, ma ha deciso di risolvere un problema che avevano riscontrato con i display moderni, poiché Pulsar elimina efficacemente la sfocatura del movimento, offrendoti un'immagine chiara anche mentre personaggi, mappe e altro si muovono rapidamente davanti al tuo campo visivo. Stranamente, alla fiera di Londra questo era mostrato solo in un gioco di strategia, mentre nella mostra di Las Vegas abbiamo visto Overwatch su uno di questi monitor, ed è stato molto più facile chiarire la differenza che questo monitor offre. Sembra essere un oggetto molto più orientato alla competizione, ma la tecnologia è davvero impressionante da fare ciò che fa, e non ci sorprenderebbe se e quando diventasse il nuovo standard per chiunque speri di iniziare a prendere sul serio il proprio gameplay.

Se invece vuoi essere solo un giocatore occasionale, così libero dalla conoscenza del gioco da voler semplicemente chiedere aiuto a un assistente, allora Nvidia ACE ha le soluzioni per te. Si tratta di un consigliere o compagno di squadra IA, a seconda del tipo di partita che stai giocando. In Total War: Pharaoh, ACE assume la forma di uno studioso anziano, mentre in PUBG è un compagno amichevole che tiene d'occhio i nemici e raccoglie oggetti per te. C'è certamente un elemento di pigrizia e forse solitudine nell'utilizzo di ACE, ma è anche piuttosto divertente nel suo nucleo, con il potenziale di farti risparmiare secondi, forse minuti, di navigazione su internet per trovare risposte nei forum che l'IA ti troverà. ACE è più intelligente della media di una ricerca su Google o di una query su Reddit, almeno così dovrebbe essere, ma è difficile capire quanto tu possa diventare un maestro stratega con il tuo consulente intrigante sempre a portata di mano.

Probabilmente la cosa più interessante rivelata, almeno per i giocatori, è la tecnologia Remix di Nvidia. Non era presente a Londra, ma in sostanza potrebbe essere un enorme vantaggio per i modder che cercano di rimasterizzare titoli più vecchi. Abbiamo visto Half-Life 2 ricevere nuova vita, texture, illuminazione e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante, e anche se questo non significa che possiamo rimasterizzare tutto ciò che vogliamo con uno schiocco di dita, è una tecnologia intrigante che sembra avere molto potenziale per le community di modding.

Altrimenti, è piuttosto difficile distinguere gli interessi chiave dei giocatori nella nuova gamma di Nvidia. Come detto, qui c'è un forte focus sull'IA, dato che è semplicemente il modo in cui scorrono i soldi e il business dei PC. Ci sono più fotogrammi, illuminazione migliore, nuove idee rese possibili dall'IA, ma se non sei ancora convinto da quelle due lettere sofisticate su cui tutti si preoccupano, Pulsar sarà probabilmente la cosa che vale la pena tenere d'occhio. C'è ancora molta tecnologia da inserire e idee che potrebbero essere esplorate ulteriormente, ma è immediatamente impressionante per la qualità e il lavoro investito per creare una soluzione di display che risolva facilmente un grande problema.