NYXI Hyperion 3 Controller

A differenza, per esempio, dello Steam Deck o della ROG Xbox Ally, la Switch 2 è piuttosto poco ergonomica per lunghi periodi di gioco portatile. Il dispositivo è un po' troppo grande e un po' troppo sottile. Ovviamente puoi metterla davanti a te e giocare con i Joy-Con staccati, ma non è sempre una soluzione praticabile, e sugli aerei, sugli autobus o stando in piedi, semplicemente non è possibile.

Ed è qui, in particolare, che penso che il controller Hyperion 3 si manifesti davvero. È un set di Joy-Con significativamente più grande e sostanzioso rispetto a quello che Nintendo stessa offre, e sotto molti aspetti è addirittura migliore. E quando si parla di ergonomia, stiamo parlando di una vera e propria superiorità. Trasforma istantaneamente la Switch 2 in qualcosa che appare immediatamente più in linea con i migliori dispositivi PC portatili.

Il dispositivo è dotato di un porta-Joy-Con del tipo incluso con la Switch 2, che li trasforma in un controller leggermente più angolare. Poiché ha impugnature adeguate e una superficie testurizzata per ridurre il rischio di scivolamento, nel complesso sembra più un vero controller che la soluzione temporanea che i Joy-Con in questo contesto.

Il controller Hyperion 3 sembra un controller standard rispetto ai Joy-Con.

Ma la caratteristica più sorprendente di questa soluzione è probabilmente che i pulsanti del Joy-Con sinistro (che sostituiscono il D-pad) sono stati ora sostituiti da un vero D-pad. O almeno qualcosa che somiglia a quello presente sull'Xbox Elite Wireless Controller Series 2, oltre a un design più tradizionale, che in realtà rappresenta un netto miglioramento. Anche gli stick analogici sono di qualità superiore (effetto Hall) e c'è persino illuminazione RGB intorno alle levette e vicino allo schermo. Inoltre, ci sono due nuovi tasti a T per macro e per il controllo di altre funzioni come l'illuminazione RGB.

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Oltre a questo, c'è il solito set di pulsanti (più SL/SR). Funzionano praticamente come ci si aspetterebbe, con microinterruttori migliori per i tasti A/B/X/Y e grilletti completamente superiori.

Se devo essere schizzinoso, non penso che la qualità costruttiva sia così alta come ci si sarebbe aspettati per il prezzo piuttosto alto. Una finitura più morbida e leggermente più lussuosa avrebbe fatto molto per la sensazione premium. Inoltre, è un fatto inevitabile che praticamente nessun case per Switch 2 funzionerà con il Hyperion 3 Controller, poiché rende il dispositivo considerevolmente più grande. Potrebbe essere difficile elencare questo come un lato negativo, ma è comunque qualcosa da tenere a mente.

Un lato negativo, però, è che il controller Hyperion 3 non funziona come mouse. Se sai che giocherai a un titolo che richiede questa funzione, è meglio portare con te i tuoi Joy-Con nei tuoi viaggi. Allo stesso modo, non c'è un lettore NFC, quindi non potrai usare nessun Amiibo.

Tutto incluso nella scatola.

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Inoltre, non li trovo così comodi da tenere singolarmente. Preferirei usarli o nel supporto incluso, che trasforma il controller Hyperion 3 in un controller standard, oppure attaccati all'unità stessa. Sembrano un po' ingombranti e rotonde in mano, e perdo facilmente la presa sul controller o sull'analogica, anche se le impugnature sono testurizzate per minimizzare il rischio.

C'è anche l'opzione di assegnare macro tramite pulsanti contrassegnati con T. Sono molto basilari e offrono funzioni diverse a seconda di quanto si preme il pulsante. A memoria, penso che siano posizionati un po' in modo scomodo e un po' complicati da programmare (mi sarebbe piaciuto una buona app), ma se sai che vuoi usarli, almeno ci sono. Vorrei anche menzionare la funzione vibrazione, che non risulta dettagliata o reattiva come quella offerta dal Joy-Con 2, ma funziona bene per il rinculo nei giochi d'azione o per sentire la ghiaia in un gioco di rally.

Tutto sommato, forse penso che il controller Hyperion 3 sia un po' costoso per quello che si acquista, ma se cerchi qualcosa che renda il gaming portatile in particolare più confortevole, questa è la soluzione migliore che abbia provato. Si posano saldamente, sono stabili, offrono buone opzioni di personalizzazione e permettono di riattivare la Switch 2 dalla modalità sospensione. Materiali leggermente migliori e una gestione macro più fluida gli avrebbero sicuramente fatto guadagnare un punto in più.