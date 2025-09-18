Obama condanna il ruolo di Trump nella sospensione di Jimmy Kimmel per i commenti di Charlie Kirk

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia di oggi che la ABC ha rimosso a tempo indeterminato il "Jimmy Kimmel Live" dal suo palinsesto dopo le osservazioni fatte dal conduttore sull'attivista conservatore Charlie Kirk. Ora, Barack Obama ha criticato l'amministrazione Trump per aver fatto pressioni sulle reti televisive per sospendere Jimmy Kimmel in seguito alle sue osservazioni sulla morte di Charlie Kirk. L'ex presidente ha sostenuto che i funzionari stanno armando i poteri normativi per mettere a tacere le voci a cui si oppongono, una mossa che va oltre le passate denunce sulla cultura dell'annullamento. Lo show di Kimmel è stato ritirato dopo che i proprietari della rete, temendo ripercussioni normative, hanno interrotto la produzione a tempo indeterminato. Cosa ne pensi della situazione? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!