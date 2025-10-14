Obama su Trump: "Intrinsecamente corruttivo per un presidente usare l'esercito contro il proprio popolo"

HQ

L'ex presidente Barack Obama critica i recenti dispiegamenti della Guardia Nazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo la pratica una pericolosa "politicizzazione dell'esercito".

Parlando lunedì al podcast WTF di Marc Maron, Obama ha detto: "Quando hai un esercito che può dirigere la forza contro il proprio popolo, questo è intrinsecamente corruttivo". Ha citato la politica della sua amministrazione di enfatizzare il controllo civile sulle forze armate.

Obama ha sostenuto che le mosse dell'amministrazione Trump (schieramento di truppe della Guardia Nazionale in città come Los Angeles, Washington, D.C., Memphis e minacciare dispiegamenti a Portland e Chicago) sembrano eludere le leggi progettate per prevenire il coinvolgimento militare nella polizia civile. "Questo è un vero sforzo per indebolire il modo in cui abbiamo inteso la democrazia".

L'ex presidente ha fatto riferimento al Posse Comitatus Act del 1878, osservando che l'uso dell'esercito a livello nazionale dovrebbe essere limitato a "emergenze straordinarie". Ha contrapposto le azioni di Trump al suo mandato, spiegando che i dispiegamenti della Guardia Nazionale durante le proteste di Baltimora nel 2015 erano controllati dal governatore dello stato, non dal governo federale.

"Se avessi mandato la Guardia Nazionale in Texas e avessi detto: 'Prenderò il controllo delle forze dell'ordine', è sbalorditivo per me come Fox News avrebbe risposto". Ha detto Obama, riferendosi al governatore del Texas Greg Abbott.

Ha aggiunto: "Non vogliamo persone mascherate con fucili e mitragliatrici che pattugliano le nostre strade. Vogliamo poliziotti che conoscano il quartiere e i bambini in giro, ed è così che manteniamo la pace qui ". Cosa ne pensa dei commenti di Obama?