Obergenie è un mix di Cookie Clicker e un puzzle game

Durante l'evento IFA di quest'anno, abbiamo avuto la possibilità di incontrare un gruppo di sviluppatori e creatori di videogiochi, tra cui il CEO di Sparrow Games Benjamin Scharff, con cui abbiamo parlato per saperne di più sul loro prossimo titolo, Obergenie.

Per coloro che si chiedono cosa sia Obergenie, Scharff ha spiegato che si tratta di un "mix di Cookie Clicker" ma che "il nostro gioco è anche un puzzle game, in cui devi risolvere molti enigmi".

Per quanto riguarda l'origine del nome, ci è stato anche detto che "Obergenie è un gioco di parole tedesco. Melanzana è una parola tedesca per melanzane, e ober è come un maestro genio".

Scharff continua aggiungendo: "Abbiamo oltre 200 puzzle, e quando risolvi i puzzle, ottieni stelle, e con le stelle ottieni più valuta, i biscotti. E nella nostra pazza città, è un'area in cui puoi acquistare nuovi edifici con la valuta, e con gli edifici ottieni più puzzle, e con i puzzle ottieni più biscotti. Sì, e questo è tutto. E per ogni puzzle che risolvi, ottieni un video clip pazzesco".

Scharff ha poi parlato un po' anche dello stile artistico piuttosto evidente del gioco e del motivo per cui Sparrow Games ha dovuto seguire questa strada.

"Sì, questa è una storia molto divertente. All'inizio avevamo i soldi, perché avevamo un investitore. E riceviamo un sacco di soldi. È una lunga storia. Ma dopo sei mesi, l'investitore se n'è andato, ha lasciato la nostra azienda, e quindi non avevamo soldi per finire il gioco. E c'erano due modi. Il primo, avremmo usato l'IA per finire il gioco, perché molti asset non erano finiti. Ma non vogliamo usare l'intelligenza artificiale. E così abbiamo deciso di eliminare tutto e renderlo nuovo da soli, e questo è il risultato di questo processo. All'inizio era solo un'idea per salvare il progetto. Ma in questo momento tutti i giocatori di test adorano questo nuovo folle stile indie. Quindi il gioco è, in questo modo, un nuovo livello di amore".

Per ulteriori informazioni su Obergenie, puoi vedere l'intervista completa con Sparrow Games qui sotto.