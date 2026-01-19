Oblivion raggiunge l'improbabile: prima squadra qualificata per l'ultima occasione a vincere il Campionato della Serie Globale Apex Legends

HQ

Sebbene i Last-Chance Qualifiers siano pensati per dare a poche squadre un'ultima opportunità di assicurarsi un posto nel Apex Legends Global Series Championship, c'è sempre l'aspettativa che le squadre che si infilano in questi eventi non vadano troppo lontano nell'evento più ampio. Questo non è stato affatto il caso per il 2026 Championship.

Durante il fine settimana, l'evento principale del calendario competitivo Apex Legends si è svolto a Sapporo, in Giappone, e con molti nomi importanti presenti, sembrava che sarebbe stato incoronato un vincitore ben noto. Tuttavia, non fu così, poiché dopo essere riusciti a passare di misura nel Group Stage, la squadra nordamericana LCQ Oblivion si è rivelata una forza della natura nelle parti finali del torneo.

Nel Bracket Stage dell'evento, sembrava che Oblivion avesse corso la sua gara, dopo essere arrivato 18° su 20 nel Upper Bracket Final. Tuttavia, dopo essere scesa nel Lower Bracket Final, la squadra ha ritrovato il suo mojo, si è classificata terza su 20 squadre e ha ottenuto un biglietto per il Finals. Una volta nel Finals, Oblivion dimostrò che non si poteva scherzare, vincendo due partite tra cui l'ottava e l'ultima, e segnando infine 86 punti, portandosi comodamente davanti al secondo classificato Team Falcons con 75 punti.

Questo risultato significa che Oblivion torna a casa con un enorme premio in denaro di 600.000 dollari, venendo anche definita la squadra da battere in vista della prossima stagione che inizierà tra pochi mesi.