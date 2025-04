Oblivion Remastered ottiene uno sfondo dinamico

HQ

Come dovrebbe essere con le grandi uscite, Microsoft di solito lancia Dynamic Backgrounds in modo che tu possa essere accolto da un'immagine fantasiosa di un gioco extra caldo quando avvii la tua Xbox. E non c'è dubbio che il testo appena annunciato - e pubblicato - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered si qualifichi proprio come tale.

Quindi, in linea con la tradizione, hanno rilasciato uno sfondo dinamico a tema Oblivion, ed è davvero molto carino, soprattutto se hai una TV HDR. L'editor di The Verge Tom Warren ci mostra come appare tramite Bluesky, dai un'occhiata qui sotto.

Se vuoi usarlo, sentiti libero di farlo, perché come sempre, questi sfondi sono completamente gratuiti.