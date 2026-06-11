Senza dubbio hai già sentito parlare di Obsession. Potresti averlo visto anche tu. L'effetto passaparola su questo film è stato diverso da qualsiasi altro visto negli ultimi anni, trasformando quello che la Hollywood moderna definirebbe un budget ridotto di 750.000 dollari in un successo da 220 milioni+ di dollari. Non succede tutti i giorni, ma il Obsession del pubblico con Obsession nasce da un vero amore per il film, o è solo per vedere il film della "ragazza pazza" che hai visto su Twitter? Per fortuna, è la prima opzione, anche se ci sono ancora molte persone online che guarderanno il film, pensando che Nikki sia quella di cui avere paura, anche se è stata intrappolata nel proprio corpo da un ragazzo troppo spaventato per chiederle di uscire.

La premessa di Obsession ci porta in una piccola città, dove Bear (Michael Johnston) si trova sul punto di dire alla sua cotta Nikki (Inde Navarette) come si sente per lei, solo per poi tirarsi indietro. Dopo aver visitato uno strano negozio che vende "Salici One-Wish", un oggetto che può esaudire un desiderio se lo rompi, Bear desidera che Nikki lo amasse più di chiunque altro al mondo. Questo desiderio funziona, e ciò che segue è un'ora e quarantanove minuti di terrore, provocato da qualcuno così infatuato dell'idea di una persona che non avrebbe mai sopportato di vedere se la versione vera gli avrebbe piaciuto.

Inde Navarette è la chiave di questo film. La sua interpretazione della versione desiderata di Nikki e della vera Nikki è semplicemente incredibile. Il modo in cui esprime, i suoi movimenti, le lievi modifiche nella voce. Possiamo lodare la sceneggiatura e la regia quanto vogliamo, ma senza Navarette tutto il film crolla. È davvero così brava, e anche se le sue espressioni sono state viste su internet fin dalla prima del film, bisogna vedere tutto il film per capire quanto sia impressionante. Per quanto spaventosa e simpatica, Nikki è il tipo di personaggio horror di cui parleremo per anni a venire. Ho visto molto parlare di Navarette che potrebbe diventare una regina delle urla grazie a questo ruolo, ma spero che abbia la possibilità di esplorare molto più del genere horror, dato che è chiaro che ha il potenziale per definire qualsiasi cosa sia se le viene concesso il tempo sullo schermo.

Probabilmente hai sentito i complimenti per Navarette, ma penso anche che valga la pena sottolineare Johnston nei panni di Bear. Anche Barker merita molti elogi qui, per quanto il film sia bravo a farci odiare il nostro "protagonista" e a capire che tipo di persona è fin dal primo minuto. Bear è un tipico "bravo ragazzo", un uomo che non offre molto se non l'idea che sarebbe il miglior fidanzato di sempre per una ragazza che lo tratta bene. La mentalità tossica che questo produce, il modo in cui si aggrappa e si aggrappa al suo ideale di Nikki, è brillantemente rappresentata da Johnston. Anche prima del desiderio, prima di incontrare Nikki per la prima volta, siamo ben consapevoli di dove stanno le priorità di Bear. Dopo che il suo gatto muore nei primi minuti del film, viene visto piangere sul suo letto. Non del gatto, ma di come Nikki non gli piaccia solo a lui. Il suo desiderio è riconoscibile, ma le sue azioni e il suo stato d'animo sono patetici. Bear vive in un mondo in cui vorrebbe che tutto gli cadesse in grembo, senza alcun vero sforzo. I suoi amici gli dicono di flirtare con Nikki, ma lui liquida l'idea come stupida. È un inseguitore di sogni che si è legato i piedi al pavimento con cemento. È un miracolo che la sua altra amica, Sarah (Megan Lawless), lo piaccia.

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Rispetto all'altro film horror virale del momento, Backrooms, Obsession non è nemmeno lontanamente bravo a creare un livello costante di terrore per tutta la durata. Mentre i retro possono essere spaventosi anche sotto il bagliore artificiale dell'illuminazione degli uffici, Obsession hanno bisogno del buio per farti sobbalzare, ma lo sfruttano in modo incredibile. La mancanza di illuminazione intorno a Nikki quando è stata trasformata per la prima volta, il modo in cui c'è una scintilla nelle fossette nere dei suoi occhi come se ci fosse qualcos'altro che cercava di uscire, tutto questo è sfruttato al massimo per lasciarti all'oscuro di ciò che stiamo affrontando qui. Potrebbe essere un fantasma, un demone, ma in realtà è solo la versione di Nikki Bear che diceva di volere, con l'originale intrappolato in profondità. È un concetto orribile da affrontare, reso ancora peggiore dalla riluttanza di Bear ad accettare la sua responsabilità nell'inferno che ha causato a qualcuno che diceva di amare.

Obsession è una visione oscura dell'amore moderno. Può essere divertente ridere di alcune delle cose che fa l'ossessionata Nikki, indicando la tua ragazza dicendo "sei proprio tu", ma Barker non vuole mai che il risultato finale sembri uno scherzo. Si fida che tu sappia che Bear non è affatto la vittima in questa storia. Vive nell'inferno che ha creato, uno in cui ha costretto Nikki a stare con lui, come uno spettatore nel suo stesso corpo. È un concetto incredibilmente oscuro in cui approfondire, e che sicuramente lascerà un'impressione duratura, una che potrebbe farti riflettere di nuovo quando aprirai un'app di incontri la prossima volta.