Obsession Il direttore artistico dice di aver guadagnato solo 6.700 dollari con un colpo da 250 milioni di dollari

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La regista artistica Sally Choi, che ha lavorato al successo di Blumhouse Obsession, ha criticato il compenso ricevuto per il suo lavoro sul film. Secondo World of Reel, Choi avrebbe scritto su Instagram di essere stata pagata 300 dollari al giorno, che dopo le tasse ammontavano a 6.741 dollari per 20 giorni di lavoro, senza rimborso del chilometraggio.

L'intera questione ha attirato l'attenzione perché, secondo i rapporti, Obsession è stato realizzato per circa 7,1 milioni di corone, ma ora si prevede che incasserà oltre 250 milioni di dollari a livello globale, pari a circa 2,4 miliardi di corone. Choi scrive su Instagram di non aver spinto di più la produzione prima di accettare il lavoro.

"Mi rimprovero ogni singolo giorno per non aver ribaltato questa produzione. Mi hanno incoraggiato a non farlo e ho ingenuamente ascoltato,"

È un altro promemoria dello strano squilibrio nell'industria cinematografica, dove una produzione a basso budget può diventare un enorme successo finanziario—mentre molte delle persone dietro le quinte hanno già ricevuto il loro compenso fisso e non possono condividere il vantaggio quando il film esplode improvvisamente.

Per Sally Choi, però, è discutibile se lamentarsi in questo modo sia una mossa particolarmente intelligente. Tutto puzza di ponti bruciati.