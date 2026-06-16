Obsession Il regista non vuole buttarsi subito in un sequel

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Curry Barker, uno dei due giovani registi che stanno conquistando Hollywood questa primavera, ha molti occhi puntati su di lui in questo momento. Dopo aver realizzato uno dei film più redditizi di sempre, gli studi gli stanno riempiendo il telefono di richieste di film, con uno studio che offre 10 milioni di dollari a Barker per fare letteralmente il film che voleva.

La porta è ben aperta per permettere a Barker di scegliere i prossimi passi. Il suo prossimo film, Anything But Ghosts, è già stato girato, e sta anche scrivendo un reboot di Texas Chainsaw Massacre per A24. Dopo di ciò, andrà avanti, ma quando The Hollywood Reporter gli ha chiesto cosa voglia fare dopo, Barker ha risposto che questa è la grande domanda.

"Voglio fare un film IP? Oppure voglio fare il mio originale? Ho un'idea per il mio originale, ma ho anche tantissime idee per Chainsaw. Ho molto da pesare ed è da lì che nasce davvero lo stress. Non so cosa fare adesso," disse Barker.

Se c'è qualcosa che sicuramente non sta succedendo adesso, però, è un sequel Obsession. "Non voglio andare direttamente in Obsession 2. Ho un'idea così interessante che non la dirò più. Non sto dicendo che debba essere tra cinque, sei anni. Ma penso che la gente sarebbe altrettanto entusiasta se arrivasse un po' più avanti," spiegò Barker.

In altre interviste, Barker ha detto che gli piacerebbe esplorare l'idea del Salice One Wish che lavori per altre persone, e come potrebbe cambiare vite in meglio o (probabilmente) in peggio. Obsession 2 probabilmente non seguirà la stessa trama del primo film, considerando ciò che accade alla fine, ma sappiamo che nel seguito di Barker verrà menzionato il finale di Obsession.