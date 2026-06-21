Obsession Il regista rivela che gli hanno offerto 2 milioni di dollari per fare di Bear l'eroe

HQ

Obsession Il regista Curry Barker probabilmente si è sentito incredibilmente giustificato nell'ultimo mese circa. Ogni decisione che lui e tutti gli altri coinvolti creativamente hanno preso nella realizzazione del film si è rivelata quella giusta, ed è ora il successo più discusso dell'anno finora. Barker ha avuto un percorso piuttosto lungo per arrivare a questo punto, e ha ricevuto alcune offerte allettanti per cambiare la sua visione di ciò che il film potesse essere.

"Quando stavamo valutando questa cosa, c'erano aziende che mi avevano detto che mi avrebbero dato 2 milioni di dollari se avessi solo riscritto la sceneggiatura per rendere Bear un eroe," Barker ha spiegato in un'intervista con The Hollywood Reporter. Nonostante il grande sacco di denaro davanti a sé, però, il regista ha rifiutato l'offerta, sapendo che un cambiamento di storia avrebbe rovinato la sua visione.

"Ho pensato: 'Non riscriverò la sceneggiatura per fare di Bear un tipo che fa tutte le cose giuste. È molto più interessante che non faccia la cosa giusta e invece cerchi di far funzionare [la relazione] e continua a prendere decisioni sbagliate dopo decisioni sbagliate.' Il film sarebbe stato così noioso se Bear avesse intrapreso un viaggio per scoprire la lore del Salice dell'Uno Desiderio. Così ho rifiutato altri soldi per raccontare la storia che mi interessava di più," ha detto Barker.

Bear, che è il cattivo ignaro del film, è una scelta molto forte e contribuisce a creare l'orrore di Nikki intrappolata nel proprio corpo. Se Bear avesse passato il film a cercare di farla uscire dalla versione desiderata, dubitiamo che sarebbe stato così popolare come è diventato.