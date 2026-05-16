Obsession potrebbe essere il prossimo grande successo a sorpresa dell'horror

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Il nuovo film di Curry Barker Obsession sembra aver avuto un inizio davvero forte al botteghino. Secondo i rapporti, il film horror ha incassato 2,6 milioni di dollari durante le anteprime e le prime proiezioni, un inizio chiaramente promettente per un film di genere più piccolo senza il sostegno di un enorme blockbuster.

Il film è descritto come una storia horror soprannaturale su un giovane il cui desiderio che la sua cotta lo ami si avverasse davvero, con conseguenze tutt'altro che romantiche. In altre parole, sembra una premessa piuttosto classica del tipo "fai attenzione a ciò che desideri", ma con sfumature decisamente più oscure e crude rispetto a quelle di quel tipo di storia che di solito ha.

Ora resta da vedere se Obsession riuscirà a mantenere l'interesse per tutto il weekend d'apertura, ma finora sembra che il pubblico sia curioso di un'altra piccola sorpresa horror oscura.

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