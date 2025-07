Obsidian rivela un'enorme tabella di marcia per l'accesso anticipato Grounded 2

HQ

Grounded 2 potrebbe essere appena stato lanciato in accesso anticipato, ma già Obsidian ci ha dato un'ottima idea di ciò che i giocatori possono aspettarsi nei prossimi mesi e oltre.

La tabella di marcia per Grounded 2 è stata pubblicata sui social media di Obsidian, dove ha delineato i principali aggiornamenti per l'autunno, l'inverno, l'estate e i piani futuri. L'aggiornamento autunnale sembra in gran parte incentrato su AXL, introducendo nuove ricette, un'arena, armature, armi e altro ancora. Winter ci offre la verifica di Steam Deck, insieme a PlayGrounds, Sour 2.0, PEEP. R 2.0 e l'intimità.

Nuovi buggy, difese di base e altro ancora arriveranno anche allora. L'estate si concentra sull'acqua a quanto pare, consentendo basi acquatiche e nuove creature acquatiche e passeggini. Oltre a ciò, ci sono molti grandi progetti per Grounded 2 e, naturalmente, sparsi in tutti gli aggiornamenti di cui sopra ci saranno anche contenuti della storia. Obsidian non vuole ancora spoilerare questo, però, poiché ha cancellato le caratteristiche principali dei prossimi aggiornamenti con i graffiti.

Grounded 2 è ora disponibile in accesso anticipato su Xbox Series X/S e PC.