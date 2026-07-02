Obsidian Sarebbe tra gli studi a rischio nella ristrutturazione di Xbox

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Come se non avessimo già avuto abbastanza brutte notizie in queste ultime settimane. Ora, nuovi rapporti suggeriscono che Obsidian Entertainment è uno dei team attualmente a rischio di essere chiuso da Xbox nell'ambito della prossima ristrutturazione.

Lo studio, che è dietro serie di videogiochi come Pillars of Eternity, The Outer Worlds e Avowed, si unisce così al già numeroso gruppo di altri che sono stati evidenziati. Tra questi ci sono Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs e Arkane, tutti considerati in una situazione precaria.

Esattamente quali team saranno infine interessati resta da vedere, ma dato che l'anno fiscale di Microsoft si è concluso il 30 giugno, è solo questione di tempo prima che si vedano annunci ufficiali.