Occhiali Gunnar Optiks Fallout Lucky 38

HQ

Ho recensito un paio di paia di occhiali da gaming di Gunnar Optiks a questo punto. Dopo aver provato le lenti shield sia della coppia Cyberpunk 2077 Dex che della Alienware Bermuda Triangle, mi sono chiesto cos'altro avrei guardato oltre allo stile e alla marca delle montature. I vantaggi della tecnologia di blocco della luce blu sono evidenti, ma dopo aver provato due specifiche dal design piuttosto simile, volevo vedere qualcos'altro. Qualcosa di diverso, che mostrava come altri occhiali possono apparire. Non fraintendetemi, sono un grande fan dell'aspetto futuristico delle ombre ambra e delle lenti shield, ma credo di essere più un classico.

Per fortuna, ultimamente ho provato gli occhiali Fallout Lucky 38. Una cosa che ammiro molto del design di Gunnar Optiks con questi occhiali è il fatto che non si limitino a scegliere l'ovvio quando si tratta di collaborazioni. Non ci limitiamo a ricreare qualche famoso occhiale da sole. Il fatto che Gunnar abbia scelto gli occhiali di Dex invece degli iconici occhiali di Johnny Silverhand è un ottimo esempio, così come gli occhiali Lucky 38. Sono ispirati al famoso casinò dell'ambientazione New Vegas di Fallout, come visto nella serie TV. Come si combinano le ombre e un casinò? Beh, se sei Gunnar Optiks, lo fai incredibilmente bene.

Come ogni collaborazione specializzata di Gunnar, gli occhiali Fallout Lucky 38 includono una custodia a bottone in pelle da collezione, una tasca in microfibra e un panno per la pulizia. La tasca in stile giacca imbottita che ho visto arrivare con gli occhiali Dex e Alienware era bella, futuristica, ma sicuramente non si sarebbe adattata al fascino classico del mondo precedente al Wasteland. Per fortuna, queste specifiche sono state risparmiate da un'esplosione nucleare e vantano un ottimo design. Le lenti retrò e rotonde si abbinano perfettamente all'ambra del classico look da gaming di Gunnar. I paia di occhiali più futuristici sono alla moda, ma a volte possono sembrare un po' più difficili da indossare rispetto a un normale paio di occhiali. Non c'è un problema simile con gli occhiali Lucky 38.

Annuncio pubblicitario:

Nel caso non avessi letto una delle mie precedenti recensioni di occhiali e non fossi a conoscenza della tecnologia di blocco della luce blu di Gunnar Optiks, gli occhiali Lucky 38 la sfruttano con grande efficacia. L'ho già detto e lo ripeterò volentieri: anche rispetto a un'app sul computer come f.lux, non ho visto nulla di meglio nel bloccare la luce blu. Anche se non porterai questi occhiali per strada, se vuoi un bel accessorio a tema Fallout da indossare mentre giochi per ore, o semplicemente passare molto tempo davanti a uno schermo come facciamo tutti oggi, allora gli occhiali Lucky 38 sono un'opzione solida. Detto ciò, esistono alternative più economiche per gli occhiali di Gunnar Optiks, anche tra le sue collaborazioni.

Se decidi di spendere un po' di più per gli occhiali Lucky 38 e di farti diventare un grande giocatore, hai la sensazione di avere un paio di occhiali lussuosi, e non è solo grazie alle montature rotonde e alla custodia in pelle che gli occhiali sono rimasti dentro. Le finiture argento sono davvero ben fatte, e le cerniere a molla flessibili permettono ai telai metallici di posizionarsi intorno agli occhi per un buon gioco o una sessione di lavoro senza alcun dolore. Il fatto è che, con questi occhiali così ben progettati, sembra uno spreco lasciarli semplicemente accanto alla scrivania. L'ambra richiede un po' di abituazione, ma funziona, e puoi sempre optare per l'opzione delle lenti solari se vuoi occhiali da sole più tradizionali.

Forse è già chiaro da tutto quello che ho detto finora nella recensione, ma i Lucky 38 sono il mio paio preferito di Gunnar Optiks che ho potuto provare finora. La tecnologia brevettata di blocco della luce blu è buona e visibile come sempre, ma il design qui parla da sé. È elegante che tu sia fan di Fallout o meno, il che è un vero successo nel mondo del merchandising videoludico, dove spesso il prodotto sembra solo urlare il tuo amore per il tuo titolo o franchise preferito. Gli altri occhiali Fallout di Gunnar sono belli, e anche l'opzione Brotherhood of Steel sembra elegante, ma un po' come il franchise stesso ha raggiunto il suo apice in New Vegas, sembra che lo stesso valga per gli occhiali ispirati all'ambientazione.

Annuncio pubblicitario: