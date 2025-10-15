Gamereactor

Occhiata veloce: Dai una prima occhiata ad Asus ROG Xbox Ally X

Verrà lanciato il 16 ottobre, ma abbiamo già il nostro e ora vi mostreremo l'unità.

Sappiamo che molti di voi sono curiosi di conoscere la Xbox portatile di Asus, chiamata ROG Xbox Ally. Verrà lanciato giovedì (16 ottobre), ma a partire da oggi possiamo finalmente condividere le nostre impressioni sull'unità, qualcosa di cui puoi leggere di più nella nostra recensione.

Ma per darvi una carrellata più breve su come appare e cosa ha da offrire, abbiamo anche un video Quick Look qui sotto in cui prendiamo un... Bene, una rapida occhiata all'hardware per alcune prime impressioni. Assicurati di dare un'occhiata.

