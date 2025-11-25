Oceani bollenti potrebbero nascondersi sotto il ghiaccio delle lune più piccole del sistema solare, rivela un nuovo studio
Nuove ricerche suggeriscono che alcune delle più piccole lune ghiacciate del sistema solare potrebbero ospitare oceani che occasionalmente ebolliscono sotto i loro gusci ghiacciati. Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy il 24 novembre, offre nuove intuizioni su come caratteristiche come creste, scogliere e "strisce di tigre" possano formarsi su questi mondi lontani.
A differenza della Terra, dove la geologia è guidata da rocce fuse, lune ghiacciate come Mimas e Encelado di Saturno, o Miranda di Urano, sono modellate dal movimento di acqua e ghiaccio. Il riscaldamento dovuto alle forze di marea esercitate dai pianeti ospiti può causare lo scioglimento o l'addensamento dei gusci di ghiaccio. Quando il ghiaccio si scioglie dal fondo, la pressione diminuisce, permettendo potenzialmente all'acqua di raggiungere il suo triplo punto, dove ghiaccio, liquido e vapore coesistono, bollendo essenzialmente sotto la superficie.
"Questo processo potrebbe spiegare caratteristiche superficiali distintive su piccole lune che altrimenti sembrano geologicamente morte", afferma Max Rudolph, autore principale e professore associato di scienze della Terra e planetarie all'UC Davis. Su lune più grandi come Titania, tuttavia, il guscio di ghiaccio si crepou prima che avvenga l'ebollizione, portando a diverse formazioni superficiali.