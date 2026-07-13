Octopath Traveler 1 e 2 usciranno su Switch 2 questo autunno

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Se possiedi una Switch 2 e sei stato entusiasta di giocare a Octopath Traveler e Octopath Traveler II, oggi è una buona giornata, almeno se vivi in Giappone. Questo perché entrambi i giochi sono stati ora pubblicati lì come parte dello streaming ufficiale dell'8° anniversario della serie Octopath Traveler.

Purtroppo dovremo aspettare un po' in Europa, ma arriveranno molto presto e saranno lanciati in Occidente il 1° ottobre. Purtroppo, non potrai in alcun modo aggiornare le versioni Switch, né trasferire file di salvataggio tra formati, ma se non hai mai giocato a queste avventure prima, ti consigliamo vivamente di cogliere questa opportunità.

Dai un'occhiata al trailer delle versioni Switch 2 di questi classici RPG moderni qui sotto.