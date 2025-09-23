OD di Hideo Kojima e Jordan Peele sembra inquietante come ci si aspetterebbe nel nuovo trailer

HQ

Oggi si tiene la grande vetrina di Kojima e, naturalmente, abbiamo festeggiato con alcuni nuovi annunci dalla mente dello stesso Hideo Kojima. I fan dell'horror volevano vedere di più diOD Kojima, realizzato in collaborazione con il regista Jordan Peele, da quando è stato pubblicato per la prima volta un teaser criptico qualche tempo fa.

Il nuovo teaser trailer di Knock non è meno criptico, ma offre alcune immagini di gioco sorprendenti e un'atmosfera che ricorda PT a coloro che hanno giocato. Iniziamo con una carta che viene spinta attraverso una porta, seguita da un testo su uno schermo nero, che descrive ma non rivela un orrore sconosciuto e un rituale sinistro.

Da lì, vediamo una prospettiva in prima persona del nostro personaggio che entra in una stanza e accende le candele. Mentre accende le candele, vediamo alcune di esse assumere forme strane, prima che la tensione raggiunga un punto di ebollizione e mani giganti afferrino Sophia Lillis durante un filmato. È un'esperienza a dir poco intensa, e probabilmente è solo l'inizio dell'orrore che affronteremo tra OD.