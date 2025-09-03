Of course, my horse! Abbiamo visto Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch a porte chiuse

HQ

Sicuramente non è come quando hai Epona per la prima volta in The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Per quanto liberatorio e velocizzante sia stato quel momento (e altrettanto significativo, in quanto ha cambiato per sempre il gameplay dell'equitazione), il design originale del gioco era più che pronto ad accogliere la cavalla una volta che tu e lei foste cresciuti abbastanza. Il caso di Disney Dreamlight Valley è completamente diverso, poiché Gameloft sta ora introducendo cavalcature giocabili e "attente", il che significa nuove meccaniche di spostamento più fluide. Senza dubbio, come hanno ammesso gli sviluppatori durante la nostra dimostrazione dal vivo a porte chiuse e senza mani, è stata una vera sfida.

Ma potrebbe anche diventare qualcosa di veramente interessante e innovativo per i giocatori veterani che hanno fatto molte commissioni allo stesso modo per quasi due anni. Le cavalcature sono qui per scuotere un po' tutto, ed è bello vedere che non stiamo (solo) parlando di nuovi contenuti, IP Disney e personaggi.

Il nome completo della bocca è Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch e sblocca una nuova mappa completa che i giocatori possono esplorare, quindi puoi smettere di cercare di capire quale area bloccata delle mappe attuali stava alludendo a questa terza espansione. Come da tradizione, il Wishblossom Ranch era "il luogo di relax più accogliente" dove i personaggi venivano a rilassarsi, ma "un certo cattivo ha incasinato" l'intera area. Riesci a indovinare chi è il misterioso antagonista principale qui? Abbiamo le nostre scommesse, ma non te le roviniamo.

Tu sei qui, ma ovviamente per rimediare in modo che tutti possano vivere di nuovo insieme. Oltre alla nuova mappa, questo innesca una nuova storia da raccontare e invita nuovi abitanti del villaggio al tuo gioco. Ne abbiamo visti due, l'attesissimo Snow White (non preoccupatevi, è nella sua forma Disney originale del 1937) e l'adorabile Tinker Bell, che viene fornito con un bagliore prominente per permettervi di individuarla facilmente. Ti segue anche quando vai in giro, un'azione che le oche appena introdotte (che diventeranno un adorabile meme, ne siamo certi, ancora di più quando puoi anche sbloccare i colori per loro) faticano esilarante a eseguire.

Abbiamo visto solo alcune parti del bioma che si introdurrà nel nuovo mondo Wishblossom Ranch, e aveva un tocco occidentale. Tuttavia, se pensavate che avrebbe dato per scontato Bullseye come prima cavalcatura cavalcabile, vi sbagliavate, poiché il primo cavallo riconoscibile è in realtà Maximus, da Tangled. Sembra così orgoglioso e importante che gli altri cavalli (per ora intendendo la cavalcatura generica del giocatore che crei e personalizzi) sembravano chiaramente ispirati da lui, un'osservazione che volevamo condividere prima che il cavallo bianco confermasse il nostro sospetto.

E come potrò personalizzare la mia nuova cavalcatura, direte voi? Più che completamente, in realtà. Puoi dare un nome al tuo cavallo/cavalla, puoi raccogliere nuove coperte da sella, attrezzatura, modificare l'accessorio posteriore, regolare gambe, occhi... Non ti basta? Puoi effettivamente personalizzare i suoi colori (sì, incluso il verde o la zebra) e persino sbloccare nuovi effetti visivi di galoppo per esso. Abbiamo chiamato Perdigón della demo come l'amata cavalcatura di Toy Story in spagnolo, e poi, come in Breath of the Wild e in altri giochi abilitati all'equitazione, dovrai rafforzare il legame che hai appena creato con il tuo cavallo nel tempo.

Questo, allo stesso tempo, apre una serie di attività nuove o aggiornate, come attraversare il mondo molto più velocemente (la tua corsa ha tre velocità, come alcune vecchie auto degli anni '60), saltare recinzioni e ostacoli, raccogliere la nuova erba luminosa (proprio come le ghiande) o azioni di cura come accarezzare, nutrire o spazzolare la tua nuova, compagno nitrito. È anche utile per completare più velocemente i vecchi compiti, come innaffiare l'orto direttamente dalla cavalcatura o persino estrarre sfruttando gli zoccoli del tuo cavallo.

Non abbiamo visto molte delle nuove attività a cui potrete partecipare, ma ora ci aspettiamo gare di equitazione e persino una sorta di epica resa dei conti a cavallo. L'espansione, che tra l'altro e tanto per cambiare includerà tutti i contenuti fin dal primo giorno, aggiunge anche i tuoi tipici oggetti architettonici e di arredamento, compresi quelli di grandi dimensioni come una torre dell'acqua.

Da lì, possiamo solo speculare e immaginare, dato che si tratta solo di fantasia, non è vero? Ma abbiamo lasciato i locali ultra-segreti di Gameloft felici di vedere che stanno cambiando le regole del gioco con idee nuove ed entusiasmanti, anche se difficili da implementare. Molto presto ne sapremo di più, poiché Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch verrà lanciato a novembre su tutte le piattaforme.