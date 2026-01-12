Ofcom intensifica l'indagine su Grok: il regolatore britannico ha avviato un'indagine formale su X

HQ

Pochi giorni dopo che l'ente regolatore britannico delle comunicazioni Ofcom ha sollevato per la prima volta preoccupazioni su Grok, l'organo di controllo ha ora intensificato la sua risposta, avviando un'indagine formale su X di Elon Musk riguardo alle capacità di generazione immagini del chatbot AI.

Come hanno annunciato oggi su X: "Abbiamo aperto un'indagine formale su X ai sensi dell'Online Safety Act, per determinare se abbia rispettato i suoi doveri di proteggere le persone nel Regno Unito dai contenuti illegali."

All'inizio di questo mese, Ofcom ha confermato di aver contattato X e xAI per valutare se Grok venisse utilizzato per generare "immagini di persone spogliate e immagini sessualizzate di bambini." Oggi, quella iniziale comunicazione si è trasformata in un'indagine completa per determinare se la piattaforma abbia violato i suoi doveri legali ai sensi dell'Online Safety Act del Regno Unito.

Nel comunicato rilasciato lunedì, Ofcom ha dichiarato di indagare se X non abbia valutato adeguatamente il rischio che gli utenti britannici (in particolare i bambini) potessero essere esposti a contenuti sessuali illegali, inclusi immagini intime non consensuali e materiale di abuso sessuale su minori generati dall'IA.

La questione ha da allora suscitato un intervento politico diretto. Il Primo Ministro Keir Starmer ha definito le immagini generate da Grok "disgustose" e "illegali", affermando che X deve "prendere il controllo" su come vengono impiegati i suoi strumenti di IA. I ministri hanno confermato che le sanzioni (incluse le restrizioni a livello di piattaforma) sono sul tavolo se verranno riscontrate violazioni.

X ha sostenuto di rimuovere contenuti illegali, sospendere gli account offensivi e collaborare con le autorità, affermando che chiunque utilizzi Grok per generare immagini illegali subirà conseguenze. Ofcom ha avvertito che, nei casi più gravi, le azioni di applicazione potrebbero includere il taglio della pubblicità e dei servizi di pagamento, o addirittura il blocco dell'accesso alla piattaforma nel Regno Unito.

