Oggi è stata una giornata orrenda per le società di gioco giapponesi sul mercato azionario

Se avete seguito i mercati azionari di tutta Europa oggi, e del resto nelle ultime settimane, saprete che i prezzi sono per lo più assomigliati a ripidi pendii in discesa con numeri rossi dopo che gli Stati Uniti hanno imposto tariffe alle stelle. Eppure le cose sono andate ancora peggio in Asia, dove la Cina ha annunciato durante il fine settimana che risponderà con i propri dazi, e le società di gioco sono state purtroppo colpite duramente dalle conseguenze della guerra commerciale.

Come nota ora Wccftech, le borse asiatiche hanno chiuso per lunedì e giganti come Nintendo, Sega e Sony sono crollati. La peggiore è stata Sony, che ha perso il 10,04% del suo valore di mercato in un solo giorno. Producono la maggior parte dei loro dispositivi elettronici al di fuori degli Stati Uniti e sono naturalmente profondamente colpiti.

Ma anche una macchina da soldi come Nintendo non può sfuggire, con un calo del 7,85%, con gran parte della preoccupazione che proviene naturalmente da Switch 2, il cui lancio è fissato per il 5 giugno. Nintendo ha interrotto i preordini della console negli Stati Uniti venerdì e il rischio è che il prezzo debba essere aumentato lì. Ecco come appariva altrimenti:



Koei Tecmo -7.63%



Bandai Namco -7,37%



Sega -7.29%



Capcom -6,61%



Square Enix -5,62%



Konami -5,19%



Non sappiamo come andrà a finire e c'è l'evidente rischio che continui a lungo con prezzi più alti per tutti di conseguenza.