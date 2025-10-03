Oggi ricorrono i 35 anni dalla riunificazione tedesca

HQ

La Germania celebra oggi la Deutsche Einheit (riunificazione tedesca), una pietra miliare che ha unito Est e Ovest più di tre decenni fa. In questa occasione, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è rivolto ai social media per condividere le osservazioni sui 35 anni dell'unità tedesca: "I 35 anni dell'unità tedesca sono un motivo per festeggiare. La riunificazione non era scontata, ma il lavoro di persone coraggiose che si battevano per la libertà e la democrazia. Resta nostro compito unirci: a Est, a Ovest, a Nord e a Sud. La nostra diversità ci rende forti".