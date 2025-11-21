Oggi si riempiono 30 anni dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia

HQ

Per molti bosniaci, l'ottimismo del 21 novembre 1995 è svanito. L'accordo mediato dagli Stati Uniti pose fine a un conflitto tra serbi, croati e bosniaci che causò circa 100.000 morti, ma divise anche il paese in due regioni autonome: la Republika Srpska, dominata dai serbi, e la Federazione condivisa da croati e bosniaci. Presiede una presidenza tripartita, ma con poteri limitati.

Nonostante i progressi economici del dopoguerra e la prospettiva di appartenenza all'Unione Europea, la corruzione e la lentezza nelle decisioni continuano a frenare il paese. Stime non ufficiali suggeriscono che almeno 600.000 persone se ne siano andate negli ultimi 12 anni, con molti croati nella regione settentrionale di Posavina che si sono trasferiti in Croazia o altrove nell'Unione Europea.

"Il popolo non ha alcuna stabilità economica. La situazione è peggiorata, non migliorata, dopo Dayton," dice un residente (tramite Reuters), indicando case vuote ricostruite dopo la guerra. Tre decenni dopo, la Bosnia rimane un paese in pace, ma ancora alle prese con la divisione e la sfida di garantire un futuro stabile.

