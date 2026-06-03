"Ogni lavoro che ho fatto mi ha permesso di interpretare un personaggio come Lune," dice l'attrice Kirsty Rider Clair Obscur: Expedition 33

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Recitare sul palco può essere completamente diverso dal dare vita a un personaggio in un videogioco. Kirsty Rider, l'attrice dietro Lune in Clair Obscur: Expedition 33, ha debuttato nei videogiochi con il personaggio, ma ha usato tutti e dieci gli anni di esperienza precedente per assicurarsi di essere pronta per il ruolo.

Parlando con noi al Comicon Napoli insieme a Jane Perry di Resident Evil Requiem, Rider ha spiegato come i compiti differiscano tra recitare in un gioco rispetto a una produzione teatrale o in uno show televisivo. "Mi sento molto fortunato, perché penso che una delle cose del teatro sia che puoi provare per, diciamo, sei settimane, e poi fare la produzione per tipo otto settimane, quindi è già tanto tempo per esercitare il mio mestiere di attore," disse Rider.

"Penso che poterlo fare in dieci anni abbia significato che ho potuto esercitarmi molte volte durante l'anno, cosa con cui molti attori faticano, soprattutto se vanno a scuola di recitazione e si diplomano," ha continuato. Tuttavia, Rider spiega che c'è un insieme molto particolare di abilità richieste quando si fa un videogioco rispetto ad altre forme di recitazione.

"È una capacità molto specifica non avere nessuno intorno a te, non essere in costume, non avere un set, recitare davanti a qualcuno attraverso un vetro che a volte ti dà una lettura completamente stanca... Ci sono molti attori che forse non apprezzerebbero o non prospererebbero facendo una cosa. Quindi sono specifici, ma l'arte della recitazione, credo che ogni lavoro che ho fatto mi abbia permesso di interpretare un personaggio come Lune in un tempo breve, molto breve."

Dove hai settimane con un personaggio a teatro, hai comunque molto tempo per un videogioco, ma è perché c'è così tanto contenuto. Rider lo descrive come più "istintivo", con solo poche riprese per centrare una battuta. Se vuoi saperne di più sulla sua esperienza nel dare vita a Lune e ricevere qualche riflessione da Jane Perry sul suo periodo in Resident Evil Requiem, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: