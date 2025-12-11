Ogni partita di Europa League stasera: prossimi rivali per Lione, Aston Villa, Roma, Betis...
L'ultima giornata di Europa League si gioca stasera.
La UEFA Europa League continua stasera, giovedì 11 dicembre, per l'ultima giornata dell'anno, quando sono state confermate le prime squadre qualificate ed eliminate. Lione, Midtjylland, Aston Villa, Friburgo, Real Betis e Ferencvaros sono in testa alla classifica.
Il leader, il Lione, riceverà il club olandese Go Ahead Eagles, mentre la squadra danese Midtjylland, che ha perso punti per la prima volta la scorsa giornata, cercherà di tornare in cima alla classifica battendo il Genk, mentre il Ferencváros, una delle quattro squadre ancora imbattute, riceve i Rangers in disperato bisogno di punti se non vogliono essere eliminati oggi.
Altre partite di rilievo includono Celtic contro Roma, FCSB contro Feyenoord, Nizza contro Braga, Aston Villa contro Basilea e GNK Dinamo contro Real Betis.
Partite di Europa League giovedì 11 dicembre:
- Giovani ragazzi vs Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Utrecht vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ferencváros vs Rangers: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Nizza vs Braga: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ludogorets vs PAOK: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Sturm Graz vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Stoccarda vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Celtic vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Malmö: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Basilea vs Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT
- FCSB vs Feyenoord: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lione vs Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta vs Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Friburgo vs Salisburgo: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Brann vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
Segui qualche squadra di Europa League quest'anno?