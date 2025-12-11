Ogni partita di Europa League stasera: prossimi rivali per Lione, Aston Villa, Roma, Betis...

HQ

La UEFA Europa League continua stasera, giovedì 11 dicembre, per l'ultima giornata dell'anno, quando sono state confermate le prime squadre qualificate ed eliminate. Lione, Midtjylland, Aston Villa, Friburgo, Real Betis e Ferencvaros sono in testa alla classifica.

Il leader, il Lione, riceverà il club olandese Go Ahead Eagles, mentre la squadra danese Midtjylland, che ha perso punti per la prima volta la scorsa giornata, cercherà di tornare in cima alla classifica battendo il Genk, mentre il Ferencváros, una delle quattro squadre ancora imbattute, riceve i Rangers in disperato bisogno di punti se non vogliono essere eliminati oggi.

Altre partite di rilievo includono Celtic contro Roma, FCSB contro Feyenoord, Nizza contro Braga, Aston Villa contro Basilea e GNK Dinamo contro Real Betis.

Partite di Europa League giovedì 11 dicembre:



Giovani ragazzi vs Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



Utrecht vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ferencváros vs Rangers: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo vs Real Betis: 18:45 CET, 17:45 GMT



Nizza vs Braga: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ludogorets vs PAOK: 18:45 CET, 17:45 GMT



Sturm Graz vs Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT



Stoccarda vs Maccabi Tel Aviv: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto vs Malmö: 21:00 CET, 20:00 GMT



Basilea vs Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT



FCSB vs Feyenoord: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lione vs Go Ahead Eagles: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta vs Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT



Friburgo vs Salisburgo: 21:00 CET, 20:00 GMT



Brann vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Segui qualche squadra di Europa League quest'anno?