Oleksandr Usyk ha difeso con successo i suoi titoli dei pesi massimi sconfiggendo Daniel Dubois una seconda volta, e questa volta Dubois non potrà dire di essere stato derubato, dato che ha morso la polvere al quinto round: una vittoria per KO al quinto round. Usyk, pugile ucraino di 38 anni, ha mantenuto il suo status di campione indiscusso dei pesi massimi.

Si è svolta in una serata di boxe allo stadio di Wembley a Londra, con Daniel Dubois, 27 anni, di Londra, Inghilterra, acclamato da 90.000 fan. Tuttavia, non è bastato contro Usyk: l'ultima volta che hanno combattuto è stato nel 2023, e anche Dubois ha perso per KO. Dopo questo combattimento, Usyk ha mantenuto le sue cinture WBA, WBO e WBC e ha aggiunto il titolo IBF da Dubois.

Oleksander Usyk, uno degli sportivi ucraini, se non il più rinomato, ha spesso parlato della guerra, criticando Donald Trump per i suoi tentativi falliti di porre fine alla guerra con la Russia - invitandolo persino a casa sua per vedere la realtà della guerra-. "Non c'è niente dopo. Basta, dopo, non lo so. Voglio riposare", ha detto Usyk. "La mia famiglia, mia moglie, i miei figli, voglio riposare ora. Due o tre mesi, voglio solo riposare".