Oleksandr Usyk affronterà l'ex campione di kickboxing Rico Verhoeven alle Piramidi Egitte

HQ

Il pugile ucraino Olekansr Usyk, campione dei pesi massimi detentore delle cinture IBF, WBA e WBC, ma non della WBO dopo averle rinunciate lo scorso novembre - Fabio Wardley l'ha ereditata - ha annunciato il suo prossimo incontro, il primo dopo aver sconfitto Daniel Dubois nel luglio 2025. Affronterà l'ex campione olandese di kickboxing Rico Verhoeven di 36 anni alle Piramidi di Giza in Egitto, il 23 maggio.

L'incontro, definito "Glory in Giza" (la sede è ancora sconosciuta, hanno solo detto che sarà "all'ombra di antichi giganti"), sarà il primo incontro pugilato di Verhoeven dal 2014, e per questo è stato definito "un enorme disequilibrio" dallo specialista di pugilato Kal Sajad della BBC, a causa dei loro diversi background.

Si è persino confrontato negativamente con il match tra Jake Paul e Anthony Joshua, perché almeno quello era un match esibizione, mentre questo avrà il titolo WBC dei pesi heabyweight in palio. Un kickboxer può davvero affrontare un campione dei pesi massimi imbattuto? Lo scopriremo il 23 maggio.